اللجان النوعية بمجلس النواب تواصل اجتماعها.. غدًا

تستأنف اللجان النوعية بمجلس النواب اجتماعاتها، غدًا الثلاثاء، لمناقشة عدد من مشروعات القوانين والاتفاقيات الدولية وطلبات إحاطة مقدمة من النواب إلى الحكومة.



وتناقش اللجنة الفرعية المشكلة من لجنة "الخطة والموازنة" لمناقشة المشكلات التي تواجه الجهات الإيرادية بالدولة، مشكلات العمالة داخل مصلحة الضرائب المصرية، كما تناقش لجنة "الشئون الإفريقية" خطة وزارة قطاع الأعمال العام لدعم توجه شركات قطاع الأعمال العام لإفريقيا، بحضور هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام.



وتستكمل لجنة "الدفاع والأمن القومي" مشروع قانون المرور الجديد المقدم من الحكومة، ومشروعات القوانين المقدمة من النواب (عبدالمنعم العليمي و(60) نائبًا وسيلفيا نبيل لويس و(59) نائبًا وممدوح مقلد و(80) نائبًا وإيهاب منصور و(70) نائبًا وهبة هجرس أحمد و(60) نائبًا في ذات الشأن، بالاشتراك مع مكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، الخطة والموازنة، الصناعة، النقل والمواصلات، الإدارة المحلية.



ويعرض وزير القوى العاملة محمد سعفان، أمام لجنة "القوى العاملة" خطط الوزارة بشأن التشغيل والتدريب وما يصدر عن الوزارة من بيانات وخاصة نشرات التشغيل ومعدلات البطالة، وفرص العمل المتاحة، واحتياجات سوق العمل المصري.



كما تناقش لجنة "الصناعة" طلب الإحاطة المقدم من النائب قاسم فرج، بشأن تخصيص 26 ألف فدان بمدينة أطفيح بمحافظة الجيزة منذ عام 2016 واعتبارها منطقة صناعية وذلك بموجب قرار جمهوري، ولم يتم اتخاذ خطوات عملية حيالها حتى الآن واقتصار الأمر على تكليف الهيئة العامة لتعاونيات البناء والتعمير لمكتب استشاري إسباني لتخطيط المنطقة حسبما ورد بطلب الإحاطة، وذلك بحضور: رئيس الهيئة العامة للاستثمار، رئيس الهيئة العامة لتعاونيات البناء، رئيس هيئة التنمية الصناعية، سكرتير عام محافظة الجيزة.



وتعقد لجنة "المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر" اجتماعا للوقوف على ما تم إنجازه من خطة عمل اللجنة خلال الفترة من بداية دور الانعقاد الحالي حتى تاريخه.



كما تواصل لجنة "التعليم والبحث العلمي" مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون إنشاء هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار، بالاشتراك مع مكتب لجنة الخطة والموازنة، واستمرار مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 227 لسنة 1989، بإنشاء صندوق دعم وتمويل وإدارة وتشييد المشروعات التعليمية، بالاشتراك مع مكتبي لجنتي الخطة والموازنة والشئون الاقتصادية.



وتناقش لجنة "الشئون الدينية والأوقاف" مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون "إعادة تنظيم هيئة الأوقاف المصرية"، بالاشتراك مع مكاتب لجان الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية، والإسكان والمرافق العامة والتعمير، الإدارة المحلية، الخطة والموازنة.. كما تناقش لجنة "الشئون الصحية" التوصيات التي صدرت عن اللجنة بشأن المستشفيات.



وتبحث لجنة "الإسكان والمرافق العامة والتعمير" قرار رئيس جمهورية رقم (83) لسنة 2019، بشأن الموافقة على اتفاقية قرض مشروع إنشاء أربع محطات تحلية مياه بحر في محافظة جنوب سيناء بين حكومة جمهورية مصر العربية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية بمبلغ 15 مليون دينار كويتي، والموقعة في شرم الشيخ بتاريخ 8-12-2018، بالاشتراك مع مكتبي لجنتي الشئون الاقتصادية والخطة والموازنة.. كما تناقش اللجنة قرار رئيس جمهورية رقم (86) لسنة 2019، بشأن الموافقة على اتفاقية قرض إضافي لتمويل مشروع إنشاء منظومة مياه مصرف بحر البقر وتعديل اتفاقية القرض المعقودة بتاريخ 12-7-2018 بين جمهورية مصر العربية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية بمبلغ 25 مليون دينار كويتي، والموقعة في شرم الشيخ بتاريخ 8-12-2018، بالاشتراك مع مكتبي لجنتي الشئون الاقتصادية والزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية.



وتناقش لجنة "السياحة والطيران المدني" خلال اجتماعها المشاكل والمعوقات والسلبيات التي تواجه المستثمرين السياحيين في منطقتي طابا ونويبع بمحافظة جنوب سيناء.



وتواصل لجنة "الإدارة المحلية" مناقشة أربعة مشروعات قوانين بتعديل بعض أحكام القانون رقم 144 لسنة 2017 في شأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة وهي مقدم من النواب: بسام فليفل، وستين عضوًا آخرين، وسلامة الرقيعي، وستين عضوًا آخرين، وأحمد عبداللطيف، وواحد وستين عضوًا آخرين، وعبدالمنعم العليمي، وواحد وستون عضوًا آخرين.



كما تتابع اللجنة أداء الحكومة في تنفيذ الإجراءات التي اتخذتها بشأن تنفيذ أحكام القانون رقم 144 لسنة 2017 المشار إليه من حيث عدد حالات المواطنين المتقدمين لتقنين أوضاعهم، وعدد ما تم إنهاء الإجراءات الخاصة به، وعدد الحالات التي ما زالت مستمرة في استكمال الإجراءات، وعدد الحالات التي عزفت عن الاستمرار في استكمال الإجراءات نظرًا لارتفاع تسعير الأراضي بالمحافظات، وذلك بحضور وزراء: "التنمية المحلية، الإسكان، المالية، التخطيط والمتابعة الإصلاح الإداري".



وتناقش لجنة "التضامـن الاجتماعـي والأسـرة والأشخاص ذوي الإعـاقة" مشروع قانون مقدم من النائبة مهجة غالب وستين عضوًا آخرين بشأن: "حقوق المسنين"، بالاشتراك مع لجنتي الخطة والموازنة، الشئون الدستورية والتشريعية.. كما تناقش اللجنة مشروع قانون مقدم من النائب خالد حنفي و(60) نائبًا بشأن: "إنشاء صندوق لدعم ذوي الإعاقة"، بالاشتراك مع لجنتي الخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية".