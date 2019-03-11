الأهلي يحرز كأس مصر للغطس لفئة "البراعم"

حقق فريق براعم الأهلي الفوز ببطولة "البراعم " لكأس مصر للغطس في المرحلة العمرية - تحت 11 سنة أولاد وبنات - ليعود النادي من جديد إلى منصات التتويج في هذه المرحلة العمرية بعد غياب طويل.



وجاء فوز الأهلي بالبطولة برصيد 17 ميدالية (5 ذهبيات و7 فضيات و5 برونزيات)، كما فاز الثلاثي الأهلاوي: حسين أحمد، وحلا محمد، وهناء وليد بكأس "أفضل لاعب " في البطولة.



ومثل الأهلي في البطولة اللاعبون: حسين أحمد، وسيف إسلام، ومحمد خالد، وياسين فكري، ومازن باهر، ومحمود عباس، ومروان طارق وحمزة عاطف، وأحمد سامح، ومحمد إسلام ومحمد رجائي، وحلا محمد، ويارا وليد، وملك المغربي، وهنا عادل، وهناء وليد ورتاج سامح.



ويضم الجهاز الفني والإداري لفريق البراعم للغطس في الأهلي: وائل عزت، رئيسا لجهاز ألعاب الماء، ومحمد فاضل، نائبا، وطارق الصغير، مديرا لجهاز الغطس، ومحمد الكفراوي، مديرا إداريا، وطارق نبيل جمعة، مديرا فنيا، وأسامه خلف، مدربا عاما ومحمد طغيان، مديرا لقطاع الناشئين، ومنة الهجرسي، مديرا للقطاع التعليمي، والمدربين: أحمد هنيدي، وعمرو الكاشف، وسيف الدين محمد، ومحمود الحاتي، وصلاح ممدوح، وناهد نظمي، ومحمد كمال إداريا.