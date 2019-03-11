ألمانيا: سنستمر في الضغط على تركيا حتى تمنح الصحفيين الأجانب التصاريح اللازمة

أكدت الحكومة الألمانية، اليوم الإثنين، أنها ستستمر في الضغط على تركيا لكي تمنح الصحفيين الأجانب أوراق الاعتماد اللازمة لتمكينهم من العمل في البلاد.



وصرح المتحدث باسم الحكومة الألمانية ستيفان سيبرت، بأن القضية لا تنتهي بالنسبة لبلاده عند مغادرة صحفييها الاثنين تركيا، مؤكدا "سنستمر في التعبير عن مصالحهما"، حسبما نقلت شبكة "إيه بي سي" الإخبارية.



كما حث "سيبرت" الحكومة التركية على التوصل لحل سريع للصحفيين الألمانيين والأوروبيين اللذين ينتظرون تمديد أوراق اعتمادهم، وبسؤاله عن وضع الصحفيين الأتراك أكد المتحدث أن بلاده تعي بشكل كبير صعوبة وضع الصحافة الحرة في تركيا.



وكانت السلطات التركية امتنعت عن إصدار تصاريح عمل لصحفيين ألمانيين اثنين ما أجبرهما على مغادرة البلاد وأثار القرار اعتراض مسؤولين في ألمانيا.