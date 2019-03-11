جوردي ألبا يوقع على تمديد عقده مع برشلونة حتى 2024

جدد نادي برشلونة الإسباني، عقد مدافعه الأيسر الإسباني جوردي ألبا، اليوم الإثنين، ليمتد حتى 30 يونيو 2024.



وذكرت صحيفة "آس" الإسبانية أن كلا من ألبا ورئيس النادي الكتالوني، جوسيب ماريا بارتوميو، وقعا العقد الجديد أمام وسائل الإعلام إلى جانب حضور نائب رئيس النادي، جوردي ميستري.



وأشارت الصحيفة إلى أن إدارة البارسا وضعت شرطا جزائيا في العقد بقيمة 500 مليون يورو لتفادي رحيل اللاعب بالطريقة التي غادر بها المهاجم البرازيلي نيمار إلى باريس سان جيرمان الفرنسي.