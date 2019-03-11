التنظيم والإدارة: تعويض الموظفين المتضررين من تخفيض رواتبهم بسبب التسويات

كشف مصدر مطلع بالجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة الدكتور صالح الشيخ، أنه سيتم تعويض موظفي الدولة المتضررين من تخفيض رواتبهم الذين تم التسوية الوظيفية لهم بالمؤهل الأعلى، قبل تعديل اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية، لافتًا إلى أنه سيتم صرف الفارق في الأجر بأثر رجعي لهؤلاء الموظفين.



وأضاف المصدر، في تصريح لـ"الدستور"، أن جميع قرارات التسوية المتوقفة منذ فتوى مجلس الدولة سيتم البت فيها، على أن يتم الاحتفاظ بالأجر الأعلى، لمدة 8 أشهر، هي الفترة الانتقالية المسموح خلالها إجراء التسويات الوظيفية والتي تنتهي في نوفمبر المقبل.

