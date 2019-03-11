القاهرة : الإثنين 11 مارس 2019
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الإثنين 11/مارس/2019 - 04:00 م

"ثابت مكاني" إهداء من حزب مصر الثورة لشهداء الجيش والشرطة

حسين أبو العطا
حسين أبو العطا
dostor.org/2549079

أطلق حزب مصر الثورة برئاسة دكتور "حسين أبو العطا" فيديو كليب غنائي بعنوان "ثابت مكاني" اهداء لشهداء الجيش والشرطة من كلمات وغناء نور حمدي ومحمد ميدو، ألحان وهندسة صوتية إسلام أحمد، وذلك تحية وإجلالا لكل أبناء الجيش والشرطة الذين صنعوا مجد هذا الوطن، مطالبًا شباب مصر الذين يعيشون تحت سمائها الآن بأن يحافظوا على تراب الوطن بالعمل والجد والاجتهاد.

وأهدى "ثابت مكاني" شباب الأمانة الثقافية لحزب مصر الثورة لشهدائنا البواسل واستغلوا مواهبهم الفنية في هذا العمل الفنى واشادت الكاتبة رضوى العوضى مساعد رئيس حزب مصر الثورة بشباب حزب مصر الثورة لأنهم شباب أصحاب عدة مواهب واعمالهم الفنية المقبله ستتبنى قضايا الشباب في المجتمع المصري حرصا منهم على بناء وعي شباب مصر بالثقافة والفن.

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