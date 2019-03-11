"ثابت مكاني" إهداء من حزب مصر الثورة لشهداء الجيش والشرطة

أطلق حزب مصر الثورة برئاسة دكتور "حسين أبو العطا" فيديو كليب غنائي بعنوان "ثابت مكاني" اهداء لشهداء الجيش والشرطة من كلمات وغناء نور حمدي ومحمد ميدو، ألحان وهندسة صوتية إسلام أحمد، وذلك تحية وإجلالا لكل أبناء الجيش والشرطة الذين صنعوا مجد هذا الوطن، مطالبًا شباب مصر الذين يعيشون تحت سمائها الآن بأن يحافظوا على تراب الوطن بالعمل والجد والاجتهاد.



