محافظ المنيا يكرم مسعفين عثرا على مبلغ مالي بحادث مروري

كرّم محافظ المنيا اللواء قاسم حسين، اثنين من رجال الإسعاف عثرا على مبلغ مالي بحادث على الطريق الصحراوي الشرقي، وقاما بتسليمه لمركز الشرطة، حيث منحهما شهادة تقدير، ومبلغا ماليا تقديرا لأمانتهما.



وأكد المحافظ - في بيان- أن ما فعله رجال الإسعاف يعد نموذجا يحتذى به في الأمانة والشرف في أداء واجبات عملهم، وإصرارهم على تأدية الأمانة إلى أهلها؛ رغم الإغراءات، مشيرًا إلى أن ذلك ليس بجديد على العاملين في هيئة الإسعاف.



ونوه إلى أن المكافأة لا توازي القيمة الأخلاقية التي قدمها المسعفان، مؤكدا أنهما أصبحا مثالا وقدوة للجميع.



ومن جانبه، قال مدير فرع هيئة الإسعاف بالمنيا الدكتور شريف مدحت، إن السائق عبيد عامر محمد، والمسعف أشرف محمود عبد الله عثرا على مبلغ 96 ألف جنيه بحوزة مصاب في حادث مروري بالطريق الصحراوي الشرقي (الجيش - الشيخ فضل)، وسلما المبلغ إلى مركز شرطة بني مزار.