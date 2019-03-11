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الثقافة
الإثنين 11/مارس/2019 - 03:51 م

"الأدب الأندلسي ورموزه".. محاضرة بثقافة دمياط

الأدب الأندلسي ورموزه..
جمال عاشور
dostor.org/2549063

أقامت الهيئة العامة لقصور الثقافة مجموعة متنوعة من الفعاليات الثقافية والفنية بفرع ثقافة دمياط، حيث نظم قصر ثقافة دمياط محاضرة عن "سلبيات وإيجابيات الإنترنت" تناولت الجوانب الضرورية لسير الحياة اليومية ومعرفة سيئات الإنترنت لمن لا يعي أخطارها، كما عقد القصر محاضرة ضمن برنامج ورش التنمية البشرية بعنوان "الشخصية الإنسانية الخصائص والمكونات" وضح فيها جمال الشامي الصورة الكاملة لبناء حياة جديدة بين الزوجين والمبنية على التزامات يحافظ عليها كل طرف.

وضمن برامج الاهتمام بذوي القدرات الخاصة، نظم قصر ثقافة الطفل بدمياط ورشة تلوين وجوه للأطفال، وقدمت مكتبة كفر المنازلة في محاضرتها الحياة اليومية والاجتماعية لذوى القدرات الخاصة.

وفي إطار الورش الفنية، نفذ قصر ثقافة الطفل بدمياط ورشة لصنع كروت من الكانسون الملون والألوان الخشبية احتفالا بعيد الأم، وواصل قصر ثقافة دمياط تقديم دروس فى الفن التشكيلي لرواد القصر.

بينما أقام قصر ثقافة دمياط الجديدة محاضرة عن "الأدب الأندلسي وأبرز رموزه" ألقاها أشرف الخريبي، الذي استعان بأبيات من الشعر وفقرات لروايات تحكى قصصا لأدباء المرحلة.

واستمر نادي المرأة بقصر ثقافة دمياط الجديدة في ورشة صنع منتجات من الصوف الوبري وإنتاج لوحات مصغرة من سجاد الكليم والشنط النسائية.

وفي سياق احتفالات اليوم العالمي للمرأة، قدمت مكتبة الغوابين محاضرة عن "فضل الأم" تناول فيها إيهاب صالح تذكير الحضور بتفاني النفس والروح عند الأم فى سبيل أسرتها، كما نظم قصر ثقافة فارسكور عرض أفلام تسجيلية ومنها "حياة كاملة، هذا الزمان، يعيشون بيننا"، وفي نفس السياق قدم القصر محاضرة عن ثورة 1919 والمرأة المصرية مع طارق التلباني.

وعقد بيت ثقافة الزرقا محاضرة عن "سعد زغلول قائد الحركة الوطنية وهدى شعراوي" تناولت بالحديث من هو سعد زغلول، وما سبب استمراره كرمز ثوري يحتذى به، كما تناولت دور المرأة والمتمثل فى هدى شعراوي فى ثورة الشعب.

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