الأسطورة.. مشاهدة مباراة الوصل الاماراتى والزوراء العراقى بث مباشر بدون تقطيع
الأسطورة.. مشاهدة مباراة الوصل الاماراتى والزوراء العراقى بث مباشر بدون تقطيع
يلتقى فريقى الوصل الاماراتى والزوراء العراقى، اليوم الاثنين 11-3-2019 ، في الجولة الثانية لمنافسات المجموعة الأولى من دوري أبطال آسيا.
القنوات الناقلة لمباراة الوصل الإماراتي والزوراء العراقى
ويمكن مشاهدة المباراة التي على قناة SPORTS HD 4، بتعليق صوتى للمعلق سوار الذهب
توقيت مباراة الوصل والزوراء
5:00 مساءاً بتوقيت السعودية .4:00 مساءاً بتوقيت مصر .4:00 مساءاً بتوقيت فلسطين .4:00 مساءاً بتوقيت الأردن.4:00 مساءاً بتوقيت سوريا .4:00 مساءاً بتوقيت لبنان .5:00 مساءاً بتوقيت العراق .4:00 مساءاً بتوقيت السودان .5:00 مساءاً بتوقيت اليمن .4:00 مساءاً بتوقيت ليبيا .3:00 مساءاً بتوقيت تونس .3:00 مساءاً بتوقيت الجزائر .3:00 مساءاً بتوقيت المغرب .6:00 مساءاً بتوقيت الإمارات.5:00 مساءاً بتوقيت البحرين.6:00 مساءاً بتوقيت سلطنة عُمان.5:00 مساءاً بتوقيت الكويت .5:00 مساءاً بتوقيت قطر.2:00 مساءاً بتوقيت موريتانيا.5:00 مساءاً بتوقيت جزر القمر .2:00 مساءاً بتوقيت غرينتش GMT .