عمرو نصار: بحثنا مع الجانب الياباني تطوير صناعة السيارات في مصر

قال عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، خلال انعقاد منتدى الأعمال المصري الياباني، إنه تم مناقشة تحويل مصر منطقة لصناعة السيارات بالتعاون مع الجانب الياباني.



وأضاف أن هناك خطط وشركات تقدمت بعدة مشروعات في مصر، لافتا إلى أن مصر تحاول الاستفاده من الخبرة اليابانية وخاصة في مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تحتل 90 ٪ من الاقتصاد الياباني.



وأوضح أنه تم مناقشة التعاون الإنتاجي المصري الياباني في أفريقيا لإخراج منتج بالمشاركة الثلاثية بين مصر واليابان وأفريقيا.