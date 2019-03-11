رئيس الوزراء البحرينى يبحث مع السفير الأمريكي‎ التطورات الإقليمية والدولية

بحث رئيس الوزراء البحرينى الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، اليوم الإثنين، مع السفير الأمريكي لدى (المنامة) العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، بالإضافة إلى استعراض آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.



وذكرت وكالة الأنباء البحرينية -التي بثت النبأ- أن رئيس الوزراء أشاد خلال اللقاء بما وصلت إليه علاقات التعاون بين البلدين من تقدم على كافة المستويات، وما يوليه البلدان من حرص على ترسيخ التعاون بينهما بما يحقق المصالح المشتركة لكلا البلدين.