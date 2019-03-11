معرض فن تشكيلى بثقافة البحرالأحمر

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة، مجموعة من الأنشطة الثقافية والفنية، بالمواقع المختلفة بفرع البحرالأحمر.



وأقام قصر ثقافة أبورماد، بالتعاون مع إدارة حلايب التعليمية الأزهرية، محاضرة بعنوان "تكريم الإسلام للمرأة" ألقاها أحمد فوزي، بمعهد الشيخ سيد طنطاوي الابتدائي الأزهري بأبورماد، بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للمرأة.



وعقد قصر ثقافة الشلاتين محاضرة بمناسبة مئوية ثورة 19 بعنوان "ثورة 19 وبداية التعددية الحزبية" ألقاها محمد سعيد، وتحدث عن أسباب الثورة وظهور الأحزاب على الساحة.



بينما قدم قصر ثقافة حلايب عرضًا فنيًا لفرقة حلايب الفنون التلقائية، حيث قدمت الفرقة مجموعة من عروضها الفنية.



وفى نفس السياق، نظم بيت ثقافة أبرق محاضرة تنمية بشرية "تصبح متميزًا" ألقاها عبدالله مبارك، وتحدث فيها عن كيف تكون شخصيتك وترسم طريقك وتخطط لمستقبلك حتى تصبح متميزًا، بمدرسة الفريق سعد الدين الشاذلى.



وأقام قصر ثقافة الغردقة معرض الفن التشكيلى لحسن الشرق؛ ضمن فعاليات خطة المعارض الطوافة التى تقيمها الإدارة العامة للفنون التشكيلية والحرف البيئية بالهيئة، وتضمن المعرض 32 عملًا فنيًا متنوعًا، بينما عقد قسم الفنون التشكيلية بالقصر ورشة فنية لوحات من الزجاج ورسم على الزجاج الملون باستخدام قطع من الزجاج وقطعها بالألماظة بناءً على التصميم، بمدرسة الأمل للصم وضعاف السمع، بقيادة المهندسة حكمت مسعود والمهندسة إيرين رشدى.