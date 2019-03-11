على أسماء أغنياته.. 3 فئات لحفل محمد رمضان الأول بالمنارة

يستعد الفنان محمد رمضان، لإحياء حفل غنائي ضخم، يوم الجمعة الموافق 29 مارس الجاري، داخل مسرح المنارة بالتجمع الخامس.



ويعتبر هذا الحفل الأول لمحمد رمضان ورفع شعار "أقوى حفلة في مصر"، وطرحت الجهة المنظمة للحفل ثلاث فئات للتذاكر؛ الأولى تحمل اسم "نمبر 1" وسعرها 250 جنيها، والثانية باسم "مافيا" بسعر 500 جنيه، وفئة "الملك" بـ1000 جنيه مصري، أسوة بأسماء أغنياته الخاصة.



ومن جانب آخر، يصور محمد رمضان حاليًا بشكل يومي مسلسله الدرامي الجديد "زلزال"؛ استعدادًا لطرحه ضمن الماراثون الرمضاني المقبل.