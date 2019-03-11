المصريان صفوت ومأمون يودعان دوري تشالنجر للتنس من الدور الأول

ودع لاعب التنس المصري محمد صفوت، المصنف 216 عالميًا، منافسات بطولة دوري تشالنجر شينزين، المقامة حاليًا في الصين، عقب هزيمته أمام يونسونج شونج لاعب كوريا الجنوبية، المصنف 280 بمجموعتين نظيفتين، بواقع (3-6)، (1-6)، في إطار الدور الأول من منافسات البطولة.



كما ودع أيضًا المصري كريم مأمون، المصنف 486 عالميًا، منافسات البطولة من الدور الأول بعد خسارته أمام منافسه الأسترالي مارك بولمانس المصنف 210 عالميًا بمجموعتين مقابل مجموعة، بواقع (5-7)، (6-4)، (3-6).



يذكر أنَّ بطولة دوري تشالنجر شينزين، تعد من البطولات أصحاب الـ90 نقطة، حيث يبلغ مجموع جوائزها 81 ألفًا و240 دولارًا.