القاهرة : الإثنين 11 مارس 2019
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الإثنين 11/مارس/2019 - 03:35 م

الانتهاء من المرحلة الأولى لمدينة غرب قنا الجديدة يونيو 2020

الانتهاء من المرحلة
محمدابراهيم _علاالعلاف
dostor.org/2549046

قال المهندس رضوان عبد الرشيد، رئيس جهاز تنمية مدينة غرب قنا الجديدة، إنه سيتم تسليم المرحلة الأولى من المدينة في 30 يونيو 2020 المقبل، في إطار الخطة الموضوعة لها.

وأضاف رئيس جهاز تنميه مدينة غرب قنا، في تصريح لـ"الدستور" أن تكلفة المرحلة الأولى في البنية الأساسية تبلغ 1.1 مليار جنيه علي مساحة 8971 فدانا.

وأشار إلى أن تكلفة مشروع الإسكان الاجتماعي يبلغ 150 مليون جنيه، بينما تكلفة مشروع سكن مصر يبلغ 170 مليون جنيه، موضحا أن التكلفة الخاصة بالبنية الأساسية تشمل الشبكات والمياه ومحطات الصرف الصحي والطرق.

وأوضح أن عدد الشركات التي تعمل في المشروع تبلغ 5 شركات مقاولات، موضحا أن إنشاء المدن الجديدة يساهم في تنشيط العديد من القطاعات الهامة ويوفر فرص عمل مما يساهم في إحداث تنمية اقتصادية مستديمة.

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