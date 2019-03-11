"نصر": وفد ياباني يزور العاصمة الإدارية غدًا

قالت سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي خلال انعقاد منتدى الأعمال المصري الياباني، إن هناك تعاون كبير بين البدين علي راسها المتحف المصري الكبير ومشروعات المدارس اليابانية.



وأضافت أن تدريب وتنمية المهارات قد حصل علي جزء كبير من اهتمام اليابان في مصر عن طريق المنح.



وأشارت إلى أن اليابان دعمت قطاع النقل بشكل كبير وستشهد الفترة المقبلة عددًا من المشروعات المشتركة في مجال النقل.



وأوضحت أن الوفد الياباني سيزور العاصمة الإدارية والمتحف المصري غدا، لافتة إلى أن المجموعة الاقتصادية تعمل على إزالة كافة معوقات الاستثمار، وأنه من المقرر أن يتم عقد اجتماع مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء اليوم لبحث إزالة المعوقات.