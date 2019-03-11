بث مباشر الوصل والزوراء يلا شوت.. مشاهدة مباراة الوصل مجانا bein sports..kora plus .... elwasle كورة

يلتقى فريقى الوصل الإماراتي والزوراء العراقى، اليوم الإثنين 11-3-2019، ضمن منافسات المجموعة الأولى من دوري أبطال آسيا.

ويسعى الوصل لحصد النقاط الثلاث، من أجل الحفاظ على صدارة المجموعة، التى تمكن منها بعد فوزه فى الجولة الأولى على النصر السعودى بهدف نظيف، وذلك بالرغم من غياب محترفه البرازيلي كايو كانيدو، الذي تعرض لشد عضلي.

فيما بأمل الزوراء العراقي، فى استغلال عاملى الأرض والجمهور، لتحقيق الفوز الأول له فى المجموعة، بعد التعادل الهام من إيران أمام نادي ذوب آهن أصفهان، بدون أهداف في الجولة الأولي