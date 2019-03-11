المتحدة الوطنية لحقوق الإنسان تنظم ندوة للتضامن مع "حق الشهيد"

عقدت المنظمة المتحدة الوطنية لحقوق الإنسان، الندوة الأولى له بأوروبا بالتعاون مع الاتحاد العام للمصرين بالنمسا بمدينة ليوبن.



وكان لقاء الندوة هو تضامن الاتحاد لحملة حق الشهيد التي أطلقتها المنظمة المتحدة والدور الهام الذي يقوم به المصرين بالخارج كقوة ضاربة لا يستهان بها، والضغط الدولي التي يلعبه المصرين الشرفاء المخلصين للوطن والدفاع عن الوطن.



وقال المستشار القانوني للمنظمة، علي الفيل، إلى أن حملة حق الشهيد تستهدف الدول ذات الطابع المعادي للإنسانية والداعمة للارهاب.



وأكد الفيل أن المنظمة المتحدة والاتحاد العام ان الحملة هي حملة شعب تقوم باقل واجب اتجاه أسر الشهداء الذين قدمو اولادهم فداء للوطن.