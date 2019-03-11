ولي عهد أبوظبي يبحث مع رئيس توجو تطوير التعاون الثنائي

بحث ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، اليوم الإثنين، مع رئيس توجو فور جناسينجبي، الذي يزور الإمارات حاليا، علاقات التعاون وسبل تطويرها كما تبادلا وجهات النظر حول عدد من القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.



وأكد الشيخ محمد بن زايد - خلال اللقاء حسبما ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية "وام" - حرص الإمارات على دعم مبادرات التنمية الشاملة وجهودها في الدول الصديقة ؛ بهدف تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتطوير قطاعاتها الحيوية.



من جانبه، أكد جناسينجبي اهتمام بلاده وسعيها إلى إقامة أفضل العلاقات مع الإمارات والاستفادة من تجربتها التنموية الناجحة، معربا عن شكره وتقديره للمساعدات التنموية والإنسانية التي تقدمها الإمارات، مثمنا حرص قيادة الإمارات على بناء جسور التواصل الثقافي والاقتصادي والاستثماري مع دول العالم.



وشهد الجانبان توقيع اتفاقية بين صندوق خليفة لتطوير المشاريع ووزارة مالية توجو لدعم وتمويل المشاريع متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في توجو ؛ وذلك في إطار مساعي الإمارات لدعم جهود التنمية في عدد من الدول الشقيقة والصديقة، كما تهدف إلى تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.