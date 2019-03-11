أكد الدكتور رضا حجازي، رئيس قطاع التعليم العام، حرص الوزارة على التنمية البشرية التي تساهم في اكتساب الطلاب الخبرات العملية والعلمية لتطبيق المشاريع المختلفة بعد انطلاقهم في سوق العمل.



جاء ذلك خلال افتتاح معرض منتجات طلاب المدارس اليوم، والذي أقامته الإدارة العامة للمدرسة المنتجة، لخدمة العاملين بديوان عام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ويستمر لمدة أسبوع، برعاية الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.



وأشار "حجازي" إلى أهمية مردود الاستثمار في التعليم لزيادة الناتج القومي باعتباره أحد روافد الدخل القومي، وتنمية مهارات الطالب وإعداده للتنافسية العالمية.



من جهته، أوضح عماد الدين محمد، مدير عام الإدارة العامة للمدرسة المنتجة، أن الطالب المشارك في مشروعات الوحدة المنتجة يتدرب على إعداد دراسة الجدوى للمشاريع المنفذة، واكتساب المهارات الفنية التي تؤهلهم لسوق العمل وتشجيعهم على إنشاء مشروعات صغيرة، والتدريب على كيفية التعامل مع التاجر والمستهلك من خلال إنتاج وتسويق المنتجات بهامش ربح بسيط.



وأشار إلى أن المعرض تضمن مشاركة (7) مديريات تعليمية بمنتجات مشروعات المدارس المنتجة بها، وهذه المحافظات هي: (دمياط، والقاهرة، والبحيرة، والشرقية، وبنى سويف، والمنوفية، والأقصر)، مشيرا الى أن المعرض يتضمن منتجات غذائية، ومنتجات النسيج، والمشغولات الفنية، ولوحات فنية، والمشغولات الخشبية، ومنتجات مدارس التعليم المجتمعي.