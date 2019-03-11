رامي إمام يستأنف تصوير "فالنتينو" نهاية الأسبوع الحالي

يستأنف المخرج رامي إمام تصوير مسلسل "فالنتينو" نهاية الأسبوع الحالي؛ بعد إعطائه فريق العمل إجازة مؤقتة للراحة من التصوير.



وتدور أحداث المسلسل في إطار درامي كوميدي حول رجل أعمال يمتلك هو وزوجته مجموعة مدارس "إنترناشيونال" يديرها، وهو رجل متزوج من امرأة متسلطة وله منها 3 أبناء، ويتورط في العديد من المشاكل ويتزوج مرة أخرى من امرأة أصغر منه سنا، وتتطور الأحداث مما يؤدى إلى خلافات بينه وبين زوجته الأولى.



المسلسل بطولة عادل إمام، دلال عبدالعزيز، داليا البحيرى، وفاء صادق، طارق الإبيارى، هدى المفتى، محمد كيلانى، رانيا محمود ياسين، إلهام عبدالبديع، سليمان عيد، بدرية طلبة، أحمد فريد، وعدد آخر من الفنانين، وتأليف أيمن بهجت قمر.