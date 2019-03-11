تعرف على إنشاء أول محطة بدائية لتحليه لمياه البحر بالوطن العربي

تُعد أول محطة بدائية لتحلية مياه البحر في الوطن العربي؛ كانت في تونس عام 1650 م، ثم أخذ مجال تحلية المياه المالحة بالتقطير يتطور مع دخول عصر الصناعة عام 1800م.



بدأت تحلية مياه البحر في مصر، فى المناطق الساحلية البعيدة، بأنظمة يطلق عليها (التبخيرو التكثيف)، وتلك الطريقة كانت مكلفة للغاية.



وحدث تطور باستخدام أغشية فصل الأملاح بالضغط الإسموزى العكسى(RO)، وهى الأفضل من ناحية التكلفة وكميات الانتاج.



بالتقدم في الزمن تعددت الاحتياجات، وتطورت المعدات من حيث استهلاك الطاقة ما ساهم في تقليل التكلفة الإنتاجية.



ونظرا لزيادة الكثافة السكانية وارتفاع تكلفة نقل المياه بما يتجاوز سعر إنتاج مياه محلاة صالحة للشرب، وهذا ما أثبتته دراسات الجدوى والمقارنات السِعْرية، أصبح التوجه الحالي لإنتاج المياه المحلاة على طول السواحل بالقرب من مناطق الاحتياج بدون إضافة تكاليف النقل خاصة المحافظات البعيدة عن النيل في الساحل الشمالي وساحل البحر الأحمر.

