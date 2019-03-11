المجلس القومي للمرأة ينظم المعرض البيئي المتجول

ينظم المجلس القومي للمرأة المعرض البيئي المتجول الثاني بحي مدينة نصر، وذلك يومي 15، 16 مارس الحالي، وذلك بالتعاون مع وزارة البيئة وجهاز شئون البيئة، وجمعية عين البيئة التعاونية، حيث سيقام بمقر المجلس القومي للمرأة، وذلك في إطار احتفاليات المجلس القومي للمرأة بأعياد المرأة بعنوان "المرأة المصرية.. أصل الحكاية".



ومن المقرر أن تبدأ فعاليات اليوم الأول الجمعة الساعة الثانية ظهرا حتى السادسة والنصف مساء، واليوم الثاني السبت الساعة التاسعة صباحا حتى الساعة السابعة مساء، والدعوة مجانية.



ويتضمن المعرض عرضا لمشغولات يدوية، ومنتجات الحرف التراثية، وورش تدريبية للسيدات، بالإضافة إلى معسكر بيئي للأطفال تحت عنوان "الطفل الأخضر" لتثقيف الطفل بيئيا وتحفيزه على حماية البيئة وتأهيله لتحمل المسؤلية البيئية من خلال التعرف على أنواع المخلفات وكيفية فصلها وإعادة تدويرها بطريقة مبسطة، بالإضافة إلى التعرف على مصادر الطاقة المختلفة والتدريب على الزراعة، ويتضمن المعسكر إقامة مسرح للعرائس بالإضافة إلى التلوين.