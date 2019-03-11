يلا شوت.. مشاهدة مباراة الوصل والزوراء بث مباشر في دوري أبطال آسيا حصري الاسطورة كورة لايف كورة ستار كورة اون لاين

فى مواجهة صعبة يلتقى فريقى الوصل الإماراتي والزوراء العراقى، اليوم الإثنين 11-3-2019، ضمن منافسات المجموعة الأولى من دوري أبطال آسيا



نادي الوصل الإماراتي يتصدر المجوعة الأولى من من دوري أبطال آسيا، بعد فوزه فى الجولة الأولى على النصر السعودى بهدف نظيف، فيما يأتي فريق الزوراء في المركز الثالث بعد تعادله مع ذوب آهن اصفهان



ويسعى الزوراء العراقي لحصد ثلاث نقاط كاملة أمام نادي الوصل الإماراتي، خاصة أنه يلعب علي ملعبه وبين جماهيره، ليحقق الإنتصار الأول في مجموعته الصعبة بعد التعادل الهام من إيران أمام نادي ذوب آهن أصفهان، بدون أهداف في الجولة الأولي، بينما يأمل الفريق الإماراتي الوصل في حصد نتيجة طيبة خصوصا بعد إنتصاره الأول علي حساب نادي النصر السعودي.



وتبث المباراة مباشرة على قناة بي ان سبورت 4، في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت العراق والمملكة العربية السعودية، وفي تمام الساعة السادسة بتوقيت الإمارات وفي تمام الساعة الرابعة مساءً بتوقيت مصر.