الحكومة تنفي سحب التابلت من الطلاب العام القادم

تداولت صفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن قيام وزارة التربية والتعليم بسحب التابلت من الطلاب العام القادم نظرًا لسوء استخدامه.



وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ‏بالتواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي نفت تلك الأنباء بشكل قاطع، ‏مُؤكدةً أنه لا صحة على الإطلاق لسحب التابلت من الطلاب نظرًا لسوء استخدامه من قبل البعض منهم، وأن التابلت المدرسي مجهز تقنيًا بحيث لا يسمح بتحميل أو الدخول على أي تطبيقات خارج العملية التعليمية، مُشددةً على أن كل ما يتردد من أنباء حول هذا الشأن شائعات تستهدف تشويه نظام التعليم الجديد.



وأوضحت الوزارة أن نظام التابلت يتيح التعلم والبحث عن طريق التكنولوجيا الحديثة، ويسهم في التقليل من حدة الضغوط الملقاة على عاتق الطالب أثناء الدراسة، مُضيفةً أن جهاز التابلت يوزع على كافة طلاب الصف الأول الثانوي بهدف الاستفادة منه أثناء سنوات الدراسة الثلاث، ومن ثم يصبح ملكًا للطالب لا تسترده الوزارة مرة أخرى.



وفي النهاية، ناشدت الوزارة وسائل الإعلام المختلفة وأولياء الأمور تحرى الدقة والموضوعية ‏في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة للتأكد قبل نشر ‏معلومات لا تستند إلى أى حقائق، وتؤدى إلى إثارة بلبلة الرأى العام وتؤثر سلبًا على ‏أوضاع المنظومة التعليمية، وللتحقق من أى معلومات أو أخبار متداولة حول هذا الشأن يرجى الاتصال على رقم الوزارة (0227963273).