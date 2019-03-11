سقوط نصاب في البدرشين يستدرج راغبي السفر للخارج بعقود عمل مزيفة

كشفت مباحث الجيزة عن قيام عاطل بالنصب على راغبي السفر بالخارج، حيث يتقاضى مبالغ مالية منهم مقابل إعطائهم تأشيرات مزورة للعمل بدولة الكويت، وألقت قوات الأمن بالبدرشين القبض على المتهم وبحوزته 17 ألف جنيه حصيلة نشاطه.



وردت معلومات للعميد ضياء فاروق مدير مباحث مكافحة جرائم الأموال العامة بالجيزة بقيام "إبراهيم. ف. م" 45 سنة عاطل السابق اتهامه في 13 قضية ومحكوم عليه هارب في 51 قضية، بالنصب والاحتيال على راغبي السفر للعمل بالخارج.



وأفادت التحريات بإشراف اللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة للمباحث بقيام المتهم باستقطاب راغبي السفر للخارج والاستيلاء منهم على مبالغ مالية نظير تسفيرهم للعمل بدولة الكويت ويتخذ من منزله وكرًا لمزاولة نشاطه الآثم في إلحاق العمالة المصرية للعمل بالخارج بدون ترخيص وانه دأب في الآونة الأخيرة على اصطياد ضحاياه من راغبي السفر للعمل بالخارج من محافظات الوجه البحري والقبلي.



فور إخطار اللواء دكتور مصطفي شحاتة مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة، أمر بسرعة ضبط المتهم ونجحت مباحث البدرشين في القبض عليه وعثر بمنزله على 20 جواز سفر خاص بضحاياه من راغبي السفر و35 عقد عمل مزور منسوب لشركة سليم للمقاولات والبناء بدولة الكويت، و100 سيرة ذاتية ومؤهلات علمية وشهادات خبرة وصحف حالة جنائية خاصة بضحاياه و25 تأشيرة مزورة بأسماء الضحايا منسوبة إلى دولة الكويت، بالإضافة إلى مبلغ 17.600 ألف جنيه مصري.



بمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة فتم تحرير المحضر اللازم وأحيل للنيابة العامة التي تولت التحقيق.