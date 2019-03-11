صحف إنجلترا تركز على أحداث اقتحام المشجعين للمباريات في الملاعب

ركزت صحف إنجلترا، الصادرة اليوم الإثنين، على اقتحام المشجعين للمباريات أمس الأحد في الملاعب الإنجليزية بعد يوم حافل بالمشاكل في هذه الناحية.



وخرجت صحيفة (الجارديان) بعنوان "يوم العار في كرة القدم".. قائلة: "إن اللعبة بحاجة للتغيير بعد الاعتداء على جاك جريليش لاعب أستون فيلا من قبل مشجع لفريق برمنجهام خلال مباراة الفريقين في دوري الدرجة الأولى".



ووجهت صحيفة (ميرور) خطابًا شديد اللهجة للمشجعين تحت عنوان "أيها الحمقى"، مع مطالبات بحرمان مقتحمي الملاعب من دخول الاستادات مدى الحياة.



ونشرت صحيفة (الديلي إكسبريس) عنوانًا يقول "حمقى بلا عقل".. قائلة: "اقتحامان يثيران الشكوك حول أمن الملاعب" وذلك في إشارة للاعتداء على اللاعب جاك جريليش وأيضا نزول أحد المشجعين أرض ملعب مباراة القمة بين آرسنال وضيفه مانشستر يونايتد والتي انتهت بفوز الجانرز بهدفين دون رد.



ومع صورة كبيرة لجريليش وهو يتعرض للاعتداء من قبل المقتحم.. قالت صحيفة (تيلجراف): "اللاعبون يخشون على حياتهم بعد الاعتداء على لاعب أستون فيلا".



واستعرضت صحيفة (مترو) تصريحات مدرب ليفربول يورجن كلوب بعد الفوز على بيرنلي 4 - 2، والتي قال فيها "لن تتخلصوا منا أبدًا" في إشارة إلى عدم تنازل الفريق عن المنافسة على لقب البريميرليج.



وفضلت صحيفة (الديلي ستار) التركيز على انتهاء سلسلة مباريات مدرب مانشستر يونايتد، أولي جونار سولسكاير، الخالية من الهزائم في الدوري الممتاز، بعد السقوط أمام آرسنال.