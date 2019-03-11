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رياضة
الإثنين 11/مارس/2019 - 02:18 م

ريفالدو: رئيس ريال مدريد هو المتسبب الأول في أزمته الحالية

فلورينتينو بيريز
فلورينتينو بيريز
dostor.org/2548905

اعتبر اللاعب البرازيلي السابق فيتور باربوسا فيريرا الشهير بـ"ريفالدو" أن فلورينتينو بيريز، رئيس نادي ريال مدريد الإسباني هو السبب المباشر للأزمة التي يمر بها هذا الفريق الكروي هناك، معربا عن اعتقاده بأن الفرنسي زين الدين زيدان لن يعود إلى منصب المدير الفني للنادي الملكي.

وقال ريفالدو اليوم الاثنين: "نعم، بالطبع، الرئيس، هذا مؤكد، إنه أول المسئولين، زيدان لم يعد المدرب وكريستيانو (رونالدو) رحل، على الأرجح زيدان كان يعلم أن كريستيانو سيرحل، زيدان رحل لأنه كان يعرف هذه الأمور، وهو مدرب يروق له الفوز بالألقاب، وعندما رأى هذه التحركات أدرك أنه لن يتمكن من تحقيق نجاحات".

وأكد ريفالدو أن جميع لاعبي ريال مدريد مسئولون أيضا عن الأزمة التي سقط فيها الفريق.

وتابع: "بعد رحيل لاعب مثل كريستيانو رونالد كان يسجل 40 أو 50 هدفا في الموسم، أعتقد أن كل الفريق عليه أن ينتفض لأنه لا يمكن لريال مدريد أن يعتمد على كريستيانو وحده".

واستطرد نجم برشلونة السابق قائلا: "لا أعرف لماذا رحل (كريستيانو رونالدو)، كان بإمكان ريال مدريد الإبقاء على رونالدو، لو بقى لما حدث لريال مدريد ما يحدث الآن".

وأعرب ريفالدو عن اعتقاده بأن زيدان لن يعود مجددا لمنصب المدير الفني لريال مدريد، واستطرد قائلا: "لا أعتقد أن زيدان سيعود، ليس هناك سبب لعودته الآن، ليس هذا بالوقت الجيد، أعتقد أن الاحتمالات تصب في صالح عودة مورينيو".

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