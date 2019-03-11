القاهرة : الإثنين 11 مارس 2019
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الإثنين 11/مارس/2019 - 02:18 م

Kora star مشاهدة مباراة الوصل الإماراتي والزوراء العراقى بث مباشر اليوم الإثنين 11-3-2019 يلا شوت فى دوري أبطال آسيا

Kora star مشاهدة
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يستضيف ستاد كربلاء الدولي، ، اليوم الإثنين 11-3-2019، مباراة الوصل الإماراتي والزوراء العراقى، في إطار الجولة الثانية من منافسات المجموعة الأولى من دوري أبطال آسيا
يتصدر نادي الوصل الإماراتي المجوعة الأولى من من دوري أبطال آسيا، بعد فوزه فى الجولة الأولى على النصر السعودى بهدف نظيف، فيما يأتي فريق الزوراء في المركز الثالث بعد تعادله مع ذوب آهن اصفهان.

القنوات الناقلة لمباراة الوصل الإماراتي والزوراء العراقى
ويمكن مشاهدة المباراة التي على قناة SPORTS HD 4، بتعليق صوتى للمعلق سوار الذهب


توقيت مباراة الوصل والزوراء
5:00 مساءاً بتوقيت السعودية .4:00 مساءاً بتوقيت مصر .4:00 مساءاً بتوقيت فلسطين .4:00 مساءاً بتوقيت الأردن.4:00 مساءاً بتوقيت سوريا .4:00 مساءاً بتوقيت لبنان .5:00 مساءاً بتوقيت العراق .4:00 مساءاً بتوقيت السودان .5:00 مساءاً بتوقيت اليمن .4:00 مساءاً بتوقيت ليبيا .3:00 مساءاً بتوقيت تونس .3:00 مساءاً بتوقيت الجزائر .3:00 مساءاً بتوقيت المغرب .6:00 مساءاً بتوقيت الإمارات.5:00 مساءاً بتوقيت البحرين.6:00 مساءاً بتوقيت سلطنة عُمان.5:00 مساءاً بتوقيت الكويت .5:00 مساءاً بتوقيت قطر.2:00 مساءاً بتوقيت موريتانيا.5:00 مساءاً بتوقيت جزر القمر .2:00 مساءاً بتوقيت غرينتش GMT .

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