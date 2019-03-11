القاهرة : الإثنين 11 مارس 2019
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الإثنين 11/مارس/2019 - 02:10 م

افتتاح أكبر معرض متخصص للأثاث بالإسكندرية

اللواء حمدي الحشاش
اللواء حمدي الحشاش
أ ش أ
dostor.org/2548884

افتتح سكرتير عام مساعد محافظة اﻹسكندرية اللواء حمدي الحشاش، اليوم الاثنين، أكبر معرض متخصص للأثاث بالمحافظة، والذي يقام للعام الخامس، بمشاركة أكثر من 50 عارضا.

وأثنى "الحشاش" خلال تفقده أقسام المعرض الذي يستمر على مدار ثلاثة أيام - على المعرض وتشجيعة للصناعة والمنتجات المصرية، ودعمه للصناعة الوطنية على أرض الثغر، مؤكدا أن إقامة مثل هذه المعارض على أرض الإسكندرية يتيح فرص أكبر أمام العارضين؛ لتسويق منتجاتهم، ويوفر السلع المختلفة للمواطنين بأسعار مختلفة.

واستفسر - خلال الافتتاح- من العارضين عن كيفية تسويق منتجاتهم، والخامات المستخدمة في التصنيع، مشيدا بجودة المعروضات، والخامات المستخدمة في المنتجات، والتي من شأنها الارتقاء بمستوى الصناعة الوطنية، وفتح أبواب للتنافسية، وتوفير أكبر عدد ممكن من فرص العمل للشباب، وإتاحة منتجات متنوعة تلبي احتياجات أهالي الإسكندرية.

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