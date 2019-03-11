السفير الأوكراني يؤكد تميز علاقات بلاده مع الأردن

أكد السفير الأوكراني في عمان الدكتور سيرهي باسكو، عمق وتميز العلاقات الأردنية الأوكرانية، والتي تشهد تطورا ونموا في مختلف المجالات.



وقال السفير باسكو في مؤتمر صحفي اليوم الاثنين، إن حجم الصادرات الأردنية إلى أوكرانيا ارتفع العام الماضي بنسبة 44 بالمائة، وبلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين أكثر من 172 مليون دولار.



وأضاف أن أعداد الطلبة الأردنيين الدارسين في أوكرانيا يزداد كل عام، مشيرا إلى أن 538 طالبا أردنيا حصلوا على تأشيرات العام الماضي للدراسة في أوكرانيا، ويدرس الآن في أوكرانيا 2500 طالب، وحصل أكثر من 3000 طالب أردني على شهادات عليا، ويحظى العديد منهم بسمعة طيبة على مستوى المنطقة خاصة في المجال الطبي.



وعرض باسكو للأحداث والتطورات التي شهدتها قضية القرم منذ 5 سنوات، مشيرا إلى أن أوكرانيا بلد ديمقراطي ومسالم.



وأكد بهذا الخصوص أهمية احترام القانون الدولي وتحمل المجتمع الدولي لمسئولياته تجاه هذه القضية.