شكري: البرلمان شريك رئيسي في التصدي لمحاولات الإرهابيين الإضرار بمصر

قال وزير الخارجية سامح شكري، إن البرلمان ممثل في لجنة العلاقات الخارجية شريك رئيسي في العمل على التصدي لمحاولات الجامعات الإرهابية للإضرار بمصر، وسمعة مصر، وكذلك التصدي لبعض المنظمات لتحقيق الاستقرار والتقدم والتنمية الاقتصادية.



وأضاف الوزير خلال اجتماع لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، أن هناك خطة للوزارة للارتقاء بمكاتب التصديق بكافة محافظات الجمهورية وخاصة محافظات الصعيد وسنعمل على إنشاء مراكز للتصديق في الكتل السكنية ذات الكثافة العالية مع توفير العمالة اللازمة المدربة والمؤهلة لتوفير الراحة للمواطنيين والتصدي لبعض السماسرة ممن يتاجرون بحاجة المواطن ونحن علي علم بذلك ونواجهها من خلال التعاون مع وزارة الداخلية والأجهزة الرقابية المختلفة.



وأوضح شكري أن أسباب غيابه عن البرلمان لبعض الفترات هو تواجده خارج البلاد في مهام رسمية بصفة مستمرة.



وأضاف الوزير نظرًا لتواجدي خارج البلاد معظم أيام العام، وهو الأمر الذي يبعدني عنكم ولكن بكل سرور عندما تتاح الفرصة للحضور للبرلمان أرحب بذلك، بل وأسعد بكافة الآراء التي نتلقاها منكم، ونسترشد بها ونتبادل الآراء بشأنها.