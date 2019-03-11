إيني: مصر واحدة من أفضل الاكتشافات في منطقة شرق المتوسط

قال كلوديو ديسلزي، المدير التنفيذي لشركة "إيني" الإيطالية "تعد مصر واحدة من أفضل الاكتشافات في منطقة شرقي المتوسط، ليس فقط بسبب الاكتشافات ولكن بسبب موقعها الجغرافي وقربها من القارة الأوروبية، كما أن مصر تمتلك كافة مكونات النجاح"، وفقًا لما نشرته صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية.



وقال مايكل ستوبارد كبير الاستراتيجيين في شركة "HIS Markit": "نرى فجرًا جديدًا في مصر".



وتابع أن طفرة الغاز في مصر ستصبح جيوسياسية أيضًا مما يسمح للرئيس عبدالفتاح السيسي بتعزيز العلاقات الاقتصادية مع دول الجوار وأوروبا، وعكست القمة العربية الأوروبية التي عقدت مؤخرًا في شرم الشيخ إلى هذه الطموحات.