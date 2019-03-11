القاهرة : الإثنين 11 مارس 2019
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الإثنين 11/مارس/2019 - 02:01 م

اتحاد الدواجن: انخفاض الأسعار 3 جنيهات خلال أيام

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
وائل القمحاوى
dostor.org/2548872

التقت جمعية "مواطنون ضد الغلاء" صباح اليوم الإثنين، قيادات اتحاد منتجي الدواجن في مصر، في إطار مبادرات الجمعية للتفاوض مع المنتجين والتجار قبل حلول شهر رمضان المبارك، وذلك لإيجاد حلول لمعالجة الأزمة بما يحافظ على أطراف العملية الاقتصادية في السوق، المنتج والتاجر من ناحية والمستهلك من ناحية أخرى.

وقال الدكتور ثروت الزينى، نائب رئيس اتحاد منتجى الدواجن لـ"الدستور" إن وفدًا من الجمعية التقى الدكتور نبيل درويش رئيس اتحاد منتجي الدواجن، للتباحث بشأن أزمة صناعة الدواجن في مصر والبحث عن طرق حل واقعية لهذه الأزمة.

وقال محمود العسقلانى رئيس جمعية مواطنون ضد الغلاء لحماية المستهلك، إن مبادرة التفاوض مع منتجي الدواجن تماثل ما يجري في أوروبا والتي يتفاوض فيها ممثلو المستهلكين مع ممثلي التجار والمنتجين، للوصول إلى تجارة عادلة لا تظلم المنتج والتاجر ولا تجور على حقوق المستهلكين.

وأضاف "العسقلانى" أن الاتحاد عرض دراسة محكمة عن صناعة الدواجن وطرق النهوض بها وإزالة العقبات التى تهدد نموها، مؤكدًا أن السعر خلال أيام سوف ينخفض ثلاثة جنيهات على أقل تقدير، تأثرًا بعملية التفاوض الإيجابية.

وأشار إلى أن الجمعية سوف تصدر في وقت لاحق تقريرًا عن الزيارة وما جرى فيها للرأي العام، وما تم بشفافية باعتبارها مبادرة أولى للجمعية خلال عام 2019، والذي نأمل أن يشهد مبادرات تفاوض مع جميع أطراف السوق برعاية حكومية.

وناشد "العسقلانى" -من حيث المبدأ- الحكومة بضرورة إيقاف استيراد الدواجن وتوجيه العملة الصعبة اللازمة للاستيراد لدعم هذه الصناعة وزيادة الإنتاج مما قد يساهم في نزول السعر إلى أقل من المستورد من الخارج، فى ضوء حقائق مسلم بها بأن هذه الصناعة لا يمكن أن تكون احتكارية ويستخدم فيها طرق ملتوية لتعطيش السوق أو حجب المنتج كما فى سلع أخرى، لأن الحجب والتعطيش يؤذي الصناعة ويؤدي إلى النفوق، والذى يحتاج إلى سحب يومي من المنتج للحفاظ على التوازن داخل مزارع الإنتاج وحتى لا يحدث كما الطماطم، سواء بسواء، وهي سلعة لا يمكن للتاجر حجبها أو تخزينها لأنها سوف تتلف بسرعة باعتبارها خضروات طازجة.

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