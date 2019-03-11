82 % من الإسرائيليين: السلام مع مصر ضروري ومصدر أساسي لحفظ الأمن

أكدت صحيفة "جورزاليم بوست" الإسرائيلية، أن 82% من الإسرائيليين يرون أن السلام بين مصر وإسرائيل ضرورة لحفظ السلام والأمن، وذلك وفقًا لاستطلاع رأي أجرى على 400 يهودي إسرائيلي و100 عربي إسرائيلي.



وتابعت أنه على الرغم من مرور 40 عامًا على معاهدة كامب ديفيد للسلام التي وقعت يوم 26 مارس من عام 1979 إلا أنها ما زالت تحظى بدعم وشعبية واسعة في إسرائيل، وفقًا للاستطلاع الذي أجرته مؤسسة أبحاث ترومان التابعة لجامعة القدس العبرية.



وأضافت أن 56% من الإسرائيليين يرون عودة سيناء لمصر مرة أخرى لم يكن خطأ، كما يرى 71% منهم أنهم يثقون في مصر من أنها الوسيط الأمثل للمساعدة في حل النزاع الفلسطينيى الإسرائيلي.



وأشارت إلى أن 66% من الإسرائيليين يعتقدون أن السلام بين الدولتين بارد، بينما يرى 64% منهم أن مصر لم تكن دولة صديقة لإسرائيل ولكنها لم تكن عدوًا أيضًا.