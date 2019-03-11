اعتقال قيادي "داعشي" في العراق

أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية العراقية، اليوم الإثنين، عن استدراجها أحد قادة تنظيم "داعش" من تركيا واعتقاله في محافظة الأنبار.



وقالت المديرية -في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية- إنه في خلال عملية نوعية اتسمت بالمهنية العالية ودقة المعلومة الاستخبارية والتخطيط السليم، تمكنًا من استدراج قيادي داعشي هارب في تركيا بعد اختراقه وإقناعه بالعودة للبلاد، مضيفة أنه تم اعتقاله بعد دخوله الأراضي العراقية بساعات في كمين محكم نصب له في مدينة عنه بالأنبار.



وأضافت الاستخبارات العسكرية العراقية أن هذا القيادي شارك في قيادة مجاميع قاتلت القوات الأمنية في راوة، وكذلك شارك بالقتال في سوريا.



يذكر أن مديرية الاستخبارات العسكرية أعلنت في وقت سابق، عن اعتقال قيادات في "داعش" مسئولين عن عمليات قتل وترويج للفكر الإرهابي، وذلك خلال تسللهم من سوريا إلى الجانب العراقي.