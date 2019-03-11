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الإثنين 11/مارس/2019 - 12:57 م

روسيا تزيد صواريخها المجنحة بمقدار 30 مرة خلال 6 سنوات

وزير الدفاع الروسي
وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو
وكالات
dostor.org/2548751

أعلن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو اليوم الإثنين، أن القوات الروسية زادت عدد حاملات الأسلحة طويلة المدى عالية الدقة برًا وبحرًا وجوًا أكثر من 12 مرة، والصواريخ المجنحة عالية الدقة، بأكثر من 30 مرة خلال الأعوام 2012-2018.

وبين أنه تم اختبار أكثر من 300 نموذج من الأسلحة الروسية الجديدة في سوريا.

وقال أمام الجلسة الموسعة للجنة الدفاع في الدوما الروسي، حسب سبوتنيك "خلال 6 أعوام حصلت القوات المسلحة على 109 صواريخ بالستية عابرة للقارات من نوع "يارس" وعلى 108 صواريخ بالستية للغواصات وثلاث غواصات استراتيجية من نوع "بوري" و57 جهازا فضائيا و7 غواصات و17 منظومة صاروخية "بال" و"باستيون" و3712 دبابة حديثة وغيرها من الدروع، وعلى أكثر من الف طائرة ومروحية".

وأوضح ان الجيش الروسي تسلَم أكثر من 1100 صاروخٍ مجنحٍ خلال 6 سنوات، وزاد عدد حاملات الأسلحة عالية الدقة بأكثر من 12 مرة.

وقال وزير الدفاع الروسي "لقد اختبرنا في سوريا 316 نموذجا من الأسلحة الحديثة".

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