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عالم
الإثنين 11/مارس/2019 - 12:50 م

أمريكا قد تصبح بحلول 2023 واحدة من أكبر مصدري النفط عالميا

أمريكا قد تصبح بحلول
أ ش أ
dostor.org/2548732

كشف تقرير صدر عن الوكالة الدولية للطاقة أن الولايات المتحدة ستضاعف من إنتاجها من النفط، بحيث ستصبح من أكبر مصدريه على مستوى العالم بحلول بحلول عام 2023.

وأشارت الوكالة الدولية للطاقة - على موقعها الإلكتروني - أن إنتاج الولايات المتحدة من النفط الخفيف سيصل في عام 2023 إلى 3.7 مليون برميل يوميا، وهو ما يعتبر أكثر من نصف النمو في إنتاج النفط.
وأوضح التقرير أنه في عام 2021، ستصبح الولايات المتحدة مصدرا صافيا للنفط والمنتجات النفطية بحلول 2023 يمكن أن تصبح واحدة من أكبر مصدري النفط في العالم، متجاوزة على روسيا وتقترب من المملكة العربية السعودية.

ومع زيادة قدرة أوبك على نحو متواضع، فإن الاهتمام سيتركز أكثر على البلدان غير الأعضاء في منظمة الدول المصدرة للبترول، بقيادة الولايات المتحدة، التي أصبحت أكثر هيمنة في سوق النفط العالمية.

وبسبب إنتاجها من النفط الخفيف، فإنه بحلول عام 2023 ينمو الناتج في الولايات المتحدة بنسبة 3.7 مليون برميليوم أكثر من نصف إجمالي النمو في إنتاجية الطاقة العالمية والذي يصل 6.4 مليون برميل يوم متوقع بحلول ذلك الوقت، وسيصل إجمالي إنتاج السوائل في الولايات المتحدة إلى ما يقرب من 17 مليون برميل يوميا، مما يجعله المنتج العالمي الأعلى بسهولة، ويطابق تقريبًا مستوى الطلب على المنتجات المحلية. قد يكون الإنتاج الأمريكي أعلى من ذلك بحلول عام 2023 إذا ارتفعت الأسعار فوق الافتراضات الواردة في هذا التقرير، والتي تستند إلى منحنى السعر الآجل الحالي.

وتقول وكالة الطاقة الدولية في تقريرها عن سوق النفط لعام 2019 (توقعات بحلول 2023): "ستظل الولايات المتحدة على المدى المتوسط هي المهيمنة على نمو العرض في سوق النفط.. في أعقاب النمو غير المسبوق في عام 2018، حيث ارتفع إجمالي إنتاج الهيدروكربونات السائلة بمقدار 2.2 مليون برميل يوميا، وستشكل الولايات المتحدة حوالي 70 بالمئة من نمو الطاقة الإنتاجية العالمية بحلول عام 2023، مما يضيف إجمالي 4 ملايين برميل يوميا.

وتضيف الوكالة: "ونتيجة لهذه الزيادة في الإنتاج، ستصبح الولايات المتحدة، في عام 2021، مصدرا صافيا للنفط والمنتجات النفطية".

وتؤكد وكالة الطاقة الدولية: أنه " إذا تم إطلاق جميع مشاريع التصدير المعلنة في نهاية المطاف، فإن الولايات المتحدة ستكون بحلول عام 2023، قادرة على تصدير ما يصل إلى 8.4 مليون برميل نفط يوميا.. وهذا سيجعل الولايات المتحدة واحدة من أكبر مصدري النفط الخام من حيث القدرة على التصدير - على قدم المساواة مع المملكة العربية السعودية متجاوزة روسيا، حتى على الرغم من بقاء صافي الصادرات أقل بكثير مما هو عليه في هذه البلدان".

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