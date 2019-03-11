الأمم المتحدة للمرأة واليونسكو ومصر يتعاونوا لتقليص الفجوة الرقمية للنساء

تعاونت هيئة الأمم المتحدة للمرأة مع مكتب اليونسكو الإقليمي للعلوم في الدول العربية واللجنة الوطنية المصرية للتربية والعلوم والثقافة، لتعزيز جودة المعلومات المتاحة على الإنترنت المتعلقة بالمرأة في مجالات العلوم والتكنولوجيا خاصة على موقع (ويكيبيديا) باللغة العربية؛ لتنظيم ورشة كتابة جماعية مبتكرة للشباب والشابات في مقر اليونسكو واللجنة الوطنية المصرية؛ احتفالًا باليوم العالمي للمرأة.



وقال مدير مكتب اليونسكو الدكتور غيث فريز: "إن هذه الفاعلية تأتي في إطار مبادرات (# قصتها - Wiki4Women#)، حيث إن مبادرة Wiki4Women تعكس التزام اليونسكو بتقديم المساهمة الإيجابية والدائمة لتمكين المرأة وتحقيق المساواة بين الجنسين ".



وأضاف فريز أنه من خلال وجود نماذج نسائية في الفضاء الرقمي وتقديم الدراية الإعلامية والمعلوماتية لكل امرأة وفتاة يتم تعزيز بيئة رقمية خالية من التحرش والكراهية، وهذا ما يدعم عمل اليونسكو على إنشاء مجتمعات مستدامة وشاملة.



من جهتها.. قالت الأستاذة الدكتورة غادة عبد الباري الأمين العام للجنة الوطنية المصرية: "إن الإعلان الرئاسي عن عام 2017 عامًا للمرأة يمثل فرصة حقيقية لتقييم موقف وإنجازات المرأة المصرية في جميع المجالات"، موضحة أن اللجنة تعتبر الاحتفال السنوي باليوم العالمي للمرأة بمثابة ركيزة هامة لتعزيز دور المرأة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، فضلا عن كونه فرصة لا غنى عنها لصانعي السياسة ومتخذي القرار لتجديد اهتمامهم بتأييد ودعم المرأة.



وبدورها.. قالت السيدة بلرتا أليكو ممثلة هيئة الأمم المتحدة للمرأة بمصر: "إن المقالات المتعلقة بالمرأة تمثل اليوم 4.2% فقط من جميع المقالات عن البشر على ويكيبيديا العربية، في حين أن معدل الفجوة العالمية بلغ 15%، لذلك فإننا نؤمن بشدة بأهمية مبادرات (قصتها وWiki4Women) من أجل معالجة الفجوة بين الجنسين على الإنترنت وأهمية مشاركة المتطوعين من الشباب والشابات لمعالجة هذه القضية".



وأضافت أنه من خلال موضوع هيئة الأمم المتحدة للمرأة الخاص باليوم الدولي للمرأة لهذا العام، فإننا نطمح للمساواة، ونؤمن أن مشاركة المرأة في مجالات الابتكار والتكنولوجيا يجب أن تكون القاعدة وليس الاستثناء، حيث إنه في إطار دعمنا لتنفيذ رؤية مصر 2030، يجب علينا التأكد من أن الحلول الرقمية - ربما تكون أكثر الابتكارات تأثيرًا لتسريع التقدم نحو تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة - هي محركات أساسية للحد من الفجوة بين الجنسين.



وشارك في الورشة أكثر من 130 شابًا وشابة من القاهرة، حيث تم تدريبهم على التحرير باللغة العربية عن قضايا المرأة في العلوم والتكنولوجيا، وقدم المتطوعون والمتطوعات خلالها عددًا من السير الذاتية لرائدات في مجالات العلوم، والتكنولوجيا، والهندسة والرياضيات؛ لمراجعتها ونشرها على موقع ويكيبيديا باللغة العربية.



كما ألقى عدد من القيادات النسائية في مجالات العلوم والتكنولوجيا كلمات خلال هذه الورشة مثل: (الدكتورة عبير شقوير مستشار وزير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات للمسؤولية الاجتماعية والخدمات، والدكتورة إسراء البابلي أول طبيبة أسنان فاقدة لحاسة السمع والدكتورة هبة صالح رئيسة مجاس إدارة معهد تكنولوجيا المعلومات).



افتتحت الورشة، زينب الوكيل الأمين العام المساعد في اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو، والدكتور بشر إمام كبير خبراء برامج علوم المياه في مكتب اليونسكو الإقليمي للعلوم في الدول العربية، والأستاذة مها راتب محللة الاتصال والدعم في هيئة الأمم المتحدة للمرأة بمصر، والذين أشادوا بالدور الإيجابي للمرأة العربية في المجتمع.

