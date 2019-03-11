أحمد فلوكس يبدأ تصوير "براءة ريا وسكينة"

بدأ الفنان أحمد فلوكس تصوير مشاهده ضمن أحداث فيلم "براءة ريا وسكينة" داخل الديكور المخصص للعمل، بمدينة الانتاج الإعلامي، والمحتمل عرضه بعيد الفطر المقبل.



يتناول الفيلم قضية "ريا وسكينة" من خلال شاب وفتاة يعملان فى الصحافة، ويقومان بالبحث عن المستندات الأصلية لقضية ريا وسكينة حتى يتوصلان لشخص فى الإسكندرية عاش فى هذه الفترة، وقابل ريا وسكينة، ويسرد لهما القصة كاملة.



"براءة ريا وسكينة"، قصة وسيناريو وحوار أحمد عاشور، وإخراج عبد القادر الأطرش، مدير تصوير تامر زين، منتج فني محمود عادل، وإنتاج شركة الشهاب للإنتاج الفني للمنتج حلمي شهاب، ويشارك فى بطولة العمل كل من ومنة فضالى ومحسن منصور ولطفى لبيب وياسر علي ماهر وأشرف مصيلحي بالاضافه إلى مجموعه كبيره من النجوم.