مصدر حكومي: روحاني يزور بغداد لعقد اتفاقيات تعاون في الطاقة والصناعة

وصل الرئيس الايراني حسن روحاني الاثنين الى العاصمة بغداد في زيارة رسمية لتوقيع اتفاقيات شراكة بين البلدين.



ونقل التلفزيون الرسمي العراقي اليوم الإثنين، أن روحاني وصل بغداد، وكان باستقباله الرئيس العراقي برهم صالح،في زيارة رسمية تستغرق ثلاثة ايام.



وقال مصدر حكومي عراقي لمراسل وكالة الأنباء الأردنية (بترا) في بغداد ان وفدا كبيرا يرافق الرئيس روحاني لعقد اتفاقيات وبروتوكولات تعاون بين البلدين في مجالات النفط والطاقة والنقل والزراعة.



واضاف أن زيارة روحاني ستتضمن لقاءات رسمية مع نظيره برهم صالح، ورئيس الحكومة عادل عبد المهدي، لتنسيق التعاون المشترك بين البلدين.



وزيارة روحاني هي الأولى من نوعها لبغداد منذ تشكيل الحكومة العراقية عقب انتخابات 12مايو الماضي.



وتعد إيران ثاني أكبر مصدر للعراق لمنتجات تبدأ من الأجهزة الكهربائية مرورا بالخضار ووصولا إلى السيارات والغاز.