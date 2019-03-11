إصابات بالاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال الاسرائيلي في شعفاط

أصيب عدد من الفلسطينيين بحالات اختناق، خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في الشارع الرئيسي لمخيم شعفاط، وسط مدينة القدس المحتلة، على ما أفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني.



وقالت الجمعية، في بيان، إن "عددا من اهالي المخيم أصيبوا بحالات اختناق جراء إطلاق جنود الاحتلال في محيط الحاجز العسكري القريب من مدخل مخيم شعفاط قنابل الغاز السامة المسيلة للدموع صوب المواطنين، بعد اندلاع مواجهات عنيفة مع الشباب الفلسطينيين، اندلعت عقب اقتحام الاحتلال للمنطقة بأعداد كبيرة".