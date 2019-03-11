فيلم "المرآة" بدار elles للنشر والتوزيع الليلة

تعرض دار elles للنشر والتوزيع، مساء اليوم الإثنين، فيلما للمخرج والممثل والكاتب الروسي "أندريه تاركوفسكي" تحت عنوان "المرآة"، من الساعة السابعة مساءً إلى الساعة العاشرة مساءً.



يروي "تاركوفسكي" في الفيلم سيرته التي تنتقل في تداخل مستمربين الواقع والأحلام والذكريات، وبين الشخصيات ومراحلها العمرية المختلفة، وهي هنا تتركّز على الأم وابنها، أمّا الأب فجلّ حضوره يكون من خلال تأثير غيابه المادي عنهما.



يُذكر أن الأزمنة المتداخلة هنا يمكن تقسيمها إلى الطفولة في الرّيف، والحرب العالمية الثانية، وعالم ما بعد الحرب، تكون الأم فيها كلها.