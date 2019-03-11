تكريم مديرية التعليم بالغربية في مؤتمر "المعلمون أولًا"

كرمت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مديرية التربية والتعليم بالغربية، في المؤتمر الثالث لبرنامج "المعلمون أولًا"، الذي أقيم بقاعة الاجتماعات بمبنى صندوق دعم وتنمية المشروعات التعليمية؛ لدورها البارز في التنمية المهنية المستدامة للمعلمين.



جاء ذلك في إطار مواصلة وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني العمل بالبرنامج لتطوير السلوك المهني للمعلمين، وتنفيذًا لتوجيهات وزير التعليم باتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لضمان استمرار تنفيذ واستدامة أثر البرنامج، تفعيلًا لمبادرة رئيس الجمهورية.



يذكر أن مديرية التعليم بالغربية قامت بتدريب 3081 معلم ومدير، ضمن فعاليات البرنامج، في الفترة من 16 سبتمبر الماضي حتى 10 مارس الجاري.



وكرمت الوزارة، أمس الأحد، كلا من: الشناوي عايد، وكيل الوزارة، مدير المديرية وزينب سيد أحمد مصطفى، المنسق الميداني للبرنامج بمحافظة الغربية، وحضر التكريم ناصر حسن، وكيل المديرية ومدير عام التعليم الفني بالغربية، نائبًا عن السيد وكيل الوزارة.