الأهلي يستأنف المران غداً استعدادا لمواجهة شبيبة الساورة الجزائري السبت المقبل

يستأنف الفريق الأول لكرة القدم في النادي الأهلي تدريباته في التاسعة من صباح غدٍ الثلاثاء على ملعب التتش في الجزيرة.



وكان الجهاز الفني بقيادة مارتن لاسارتي قد منح اللاعبين راحة سلبية من التدريبات اليوم الاثنين، بعد عودة بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي فجر اليوم قادمة من الكونغو.



ويستعد الأهلي لمواجهة شبيبة الساورة الجزائري يوم السبت المقبل، في الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.



وبدأ سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في النادي الأهلي، في مخاطبة مسئولي نادي شبيبة الساورة الجزائري لمعرفة موعد وصولهم القاهرة، يسعى عبد الحفيظ لبحث الترتيبات الخاصة باستقبال وإقامة فريق شبيبة الساورة وتوفير كافة احتياجاته؛ عملا بمبدأ المعاملة بالمثل ونظرا للاستقبال الطيب الذي تلقته بعثة الأهلي في الجزائر في لقاء الذهاب الذي أقيم هناك.



ومن المقرر أن يتسلم مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق الأول غدا الثلاثاء، تقريرا فنيا عن اللاعبين الذين غابوا عن قائمة مباراة الفريق أمام فيتا كلوب الكونغولي في دوري أبطال إفريقيا، كما سيتسلم أيضا تقريرا طبيا عن حالة اللاعبين المصابين وموعد عودتهم للتدريبات الجماعية.



ويخضع محمد الشناوي، حارس مرمى الفريق لفحص طبي تحت إشراف اللجنة الطبية برئاسة الدكتور أحمد عبد العزيز، ويحدد الفحص الطبي الذي يجريه اللاعب برنامجه التأهيلي والعلاجي من الإصابة التي تعرض لها في مباراة الأهلي وفيتا كلوب الكونغولي.



وكان اللاعب قد أجرى أشعة في الكونغو أثبتت إصابته بالتواء في الكاحل.