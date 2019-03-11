العصار لـ"البرلمان": لدينا أعمال مع 41 شركة قطاع خاص

قال اللواء محمد العصار وزير الإنتاج الحربى، إن أعداء الوطن يهدفون إلى بث الشائعات والسموم بأن الدولة تحارب القطاع الخاص، مضيفا أن "معظم الأعمال التى يتم تنفيذها تتم بالتعاون مع القطاع الخاص المصرى ولدينا أعمال مع 41 شركة قطاع خاص مصرى".



وأوضح العصار، خلال اجتماع لجنة الصناعة بمجلس النواب، أنه بعد توليه المسئولية اتفق مع المهندس محمد زكى السويدى رئيس اتحاد الصناعات المصرية على زيارة اتحاد الصناعات، مشيرا إلى أن القطاع الخاص يمثل 80% من الاقتصاد المصرى وهو عماد وعمود الاقتصاد المصرى، قائلا "يتم تقاسم العقود مع القطاع الخاص، ليس تبرعا منا إنما للاستفادة وتبادل الخبرات".



وأضاف العصار، أن الوزارة لديها رؤية ورسالة للعمل بمنهجية علمية، للنهوض بمؤسسة صناعية متطورة تعمل كمصدر رئيسى لتسليح القوات المسلحة والنهوض بالاقتصاد القومى، عبر العمل على عدة محاور.