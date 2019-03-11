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الإثنين 11/مارس/2019 - 12:36 م

"رياضة النواب" تعقد 6 اجتماعات الأسبوع الجاري

المهندس أشرف رشاد
المهندس أشرف رشاد الشريف
إسلام نصير
dostor.org/2548704

تعقد لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، برئاسة المهندس أشرف رشاد الشريف، الأسبوع الجاري، 6 اجتماعات موسعة لمناقشة عددا من طلبات الإحاطة المتعلقة بمنظومة مراكز الشباب وملاعب الأندية بالمحافظات.

وقد استهلت اللجنة اجتماعاتها، أمس الأحد، بمناقشة طلبي الإحاطة المقدمين من النائب سيد فؤاد كوش، بشأن تأخر البدء في تطوير وتنجيل ملعب قرية كفر الشيخ إبراهيم ببنها، ومن النائب أحمد همام بشأن تقصير وزارة الشباب والرياضة في إنهاء اجراءات استئجار مساحة أرض فضاء من الأوقاف لإقامة ملعب لمركز شباب كفر غنام بالسنبلاوين.

وتستأنف اللجنة اجتماعاتها اليوم الإثنين، لمناقشة طلبي الإحاطة المقدمين من النائب محمد عبيدي بشأن بيان المقرات التي تم إزالتها والملاعب التي تم استلامها ولم يتم البدء فيها، ومن النائب محمود عزت بشأن المشكلات المتعلقة بوضعية مركز شباب الزرابي بمركز بني سويف.

ومن المقرر أن تختتم اللجنة جدول اجتماعاتها غدا الثلاثاء، حيث تناقش في اجتماعها الأول طلب إحاطة مقدم من النائب عبد الكريم زكريا بشأن عدم إنشاء سور لمجمع ملاعب نادي أبنوب بمحافظة أسيوط، وتناقش في اجتماعها الثاني؛ طلب إحاطة من النائب رائف تمراز بشأن الموافقة على إنشاء نادي رياضي وملعب خماسي خلف مدرسة صان الحجر بالشرقية.

ومن جانبه قال أشرف رشاد، إن الرياضة قضية أمن قومي للبلاد وخصوصا أنها ترتبط بجيل الشباب الذي يمثل عصب الأمة وركيزة نهضتها وتنميتها، مؤكدا أن اللجنة ستبذل كل جهودها لتوفير مناخ آمن وجيد يساهم في عودة دور مراكز الشباب بالمحافظات في تهيئة النشىء، وفي خلق متنفس حقيقي لإخراج الطاقات.

وأشار رشاد، إلى أن عدد مراكز الشباب الذي تم افتتاحها وتطويرها خلال الفترات الحالية، يمثل نهضة حقيقية غير مسبوقة، ويعكس اهتمام مؤسسات الدولة واستراتيجيتها التنموية التي تعتمد على أنه لا تنمية حقيقية ولا نهضة مبتغاة بدون الانطلاق من القاعدة.

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