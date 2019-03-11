4 أبريل.. عمومية "قناة السويس" تناقش التصديق على القوائم المالية

قالت إدارة الإفصاح بالبورصة أن مجلس إدارة بنك قناة السويس، دعى لجمعية عامة عادية وغير العادية للانعقاد يوم الخميس الموافق 4 أبريل المقبل.



وأوضح قناة السويس في إفصاحه للبورصة اليوم الاثنين، أن الجمعية العادية ستناقش التصديق على القوائم المالية، وتقرير مجلس الإدارة عن نشاط البنك خلال العام المالي المنتهي في ديسمبر الماضي، وإبراء ذمة المجلس عن الفترة.



وأضاف أن جدول أعمال الجمعية غير العادية تضمن تعديل بعض مواد النظام الأساسي للبنك "2-6-20-21-25-33-39-40-41-42-43-44".



يذكر، أن البنك حقق أرباحًا بلغت 420.19 مليون جنيه خلال الفترة من يناير إلى ديسمبر 2018، مقابل أرباح بلغت 355.77 مليون جنيه في 2017.



وتراجع صافي دخل البنك من العائد خلال العام الماضي إلى 963 مليون جنيه، مقابل دخل بلغ 1.01 مليار جنيه في العام السابق له.