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الإثنين 11/مارس/2019 - 12:34 م

ضبط 106 كيلو لحوم فاسدة في المنيا

الدكتور محمد عثمان
الدكتور محمد عثمان
المنيا ـ على حسين
dostor.org/2548701

ضبطت مديرية الطب البيطري بالمنيا 106 كيلو جرام من اللحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي قبل تداولها وبيعها في الأسواق للمواطنين، وذلك خلال حملة تفتيشية مكبرة نظمتها المديرية بالتعاون مع الجهات المعنية على أسواق عرض وبيع اللحوم ببندر ومركز المنيا.

قال الدكتور محمد عثمان مدير مديرية الطب البيطري، إن إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم بالمديرية حررت خلال الحملة محضر مخالف ببندر المنيا بإجمالي 40 كيلو لحوم بقرى غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وتحرير محضرين بمركز المنيا بقرية طهنشا لعرض لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي بإجمالي 66 كيلو، مؤكدًا أنه تم مصادرة كافة المضبوطات وإعدامها وفقًا للشروط والضوابط الصحية والبيئية المتبعة وتحويل الأمر للنيابات المختصة لاستكمال باقي الإجراءات القانونية.

وأكد "عثمان" استمرار الحملات التفتيشية بالتنسيق مع الجهات الأمنية على الأسواق والمطاعم والمحلات العامة تنفيذًا لتكليفات اللواء قاسم حسين محافظ المنيا بضبط الأسواق والحد من انتشار ظاهرة الذبح خارج المجازر والوقوف على مدى صلاحية المنتجات المعروضة والقضاء على الغش التجاري حرصًا على الصالح العام.

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