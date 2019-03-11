الدفاع الروسية: طائرات استطلاع أمريكية- نرويجية تحلق فوق روسيا

قال القائم بأعمال رئيس المركز القومي للحد من المخاطر النووية، التابع لوزارة الدفاع الروسية، رسلان شيشين، إن بعثة أمريكية نرويجية ستقوم برحلة مراقبة جوية فوق روسيا، خلال الأسبوع الجاري، بموجب اتفاقية السماوات المفتوحة.



وأوضح شيشين- في تصريحات صحفية نقلتها وكالة أنباء "تاس" الروسية- أن البعثة المشتركة الأمريكية النرويجية ستستخدم في مهمتها فوق الأراضي الروسية طائرة أمريكية من طراز (أو سي 135 بي)، وستنطلق من مطار خاباروفسك في الفترة من 11 إلى 16 مارس.



يأتي ذلك في الوقت الذي ستقوم فيه روسيا بمهمة مماثلة والتحليق فوق أراضي بلجيكا وهولندا ولوكسمبورج في الفترة من 11 إلى 15 مارس الجاري.



واتفاقية السماوات المفتوحة بدأ العمل بها في أول يناير 2002، وتضم حاليا 32 دولة، وتسمح الاتفاقية بوجود طائرات مراقبة غير مسلحة للاستكشاف في أجواء الدول المشتركة في الاتفاقية، مما يعزز التفاهم المتبادل والثقة عن طريق إعطاء جميع المشتركين بها، بغض النظر عن حجم الدولة المشاركة، دورا مباشرا في جمع المعلومات عن القوات العسكرية والأنشطة التي تهمها.